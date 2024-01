Românii o consideră buruiană, dar este una dintre cele mai benefice plante care crește la noi Datorita unor acizi cu proprietati detoxifiante, radacina de brusture stimuleaza functia hepato-biliara si apara organismul de efectele unor substante nocive precum tutunul si alcoolul.Despre beneficiile radacinii de brusture, fitoterapeutii spun ca, prin compozitia de saruri de potasiu, vitamine din complexul B, uleiuri volatile si tanin, brusturele este unul dintre cele mai eficiente leacuri in detoxifierea organismului.Cercetarile au dovedit ca radacina de brusture are proprietatea de a reduce nivelul zaharului din sange se reduce simtitor. De aceea, fitoterapeutii recomanda terapia cu ceai… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

