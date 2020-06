Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii nu respecta distanțarea sociala, nu poarta maști, stau foarte aproape unii de alții, fiind prinși intr-o hora in care se țin de maini. Din imagini se vede ca in zona nu exista forțe de ordine care sa ii sancționeze pentru ca nu respecta masurile de distanțare sociala impuse prin starea de…

- Insa o relaxare brusca nu este posibila, avertizeaza secretarul de stat Raed Arafat, iar oamenii trebuie sa accepte ideea ca starea de alerta se poate prelungi și dupa data de 15 iunie. Din punctul sau de vedere, inca nu am depașit pericolul reprezentat de pandemie și, tocmai din aceasta cauza, toate…

- Adancata este una dintre cele 8 comune din judetul Suceava care au fost carantinate, la sfarsitul lunii martie, in contextul pandemiei de COVID-19. Primarul comunei, Viorel Cucu, sustine ca-n localitate nu s-a inregistrat niciun caz de imbolnavire. Primarul comunei Adancata, din judetul Suceava, Viorel…

- Zilele trecute, o preoteasa din comuna Maureni și-a suflecat manecile și, ca in fiecare an, inainte de Paști, s-a pus pe dereticat casa. Era singura acasa și nu vom afla niciodata daca, in timp ce freca geamurile, fredona o melodie, se ruga sau, pur și simplu, curața petele, concentrata. Nu știm nici…

- Pana duminica, in Romania, au fost confirmate 3.864 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele infectate, 374 au fost declarate vindecate și externate. Pe secțiile de ATI sunt internați 141 de pacienți, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Conform GCS,…

- Ministrul Nelu Tataru recunoaște mai franc decat oricand deficiențele enorme din Sanatate. Politicianul incurajeaza insa romanii sa aiba speranța și sa respecte recomandarile autoritaților. ”Cu toții avem același scop, sa salvam viața noastra și a oamenilor din jur! Transmit condoleanțe tuturor celor…

- Ieri, 31 martie 2020, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Ordonanța de urgența prin care sunt majorate amenzile pentru nerespectarea regimului starii de asediu și regimului starii de urgența. Ce amenzi risca romanii Astfel, amenzile pentru persoanele fizice care nu respecta ordonanțele…

- Astazi, 28 martie, la ora 17.00, pe toate megafoanele mașinilor de Poliție din toata țara va fi difuzat imnul Romaniei, in semn de mulțumire pentru romanii care respecta carantina. Astfel, la acea ora, „Deșteapta-te romane” va fi auzit in toata țara, in semn de solidaritate cu medicii care lupta in…