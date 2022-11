Românii merg la shopping în Ucraina! (VIDEO) Prin Vama Siret se perinda mulți oameni, dar nu toți sunt refugiați! Majoritatea sunt romanii care merg la shopping in Ucraina . Fac acest lucru de multa vreme și cu atat mai mult acum, pe fondul scumpirilor din Romania. Risca și fac cumparaturi in vreme de razboi! Sunt la fel de multi ca in vremea in care la vecini era inca pace, dupa cum a remarcat un post de televiziune. Romanii pleaca pentru o zi și se intorc acasa cu portbagajele pline de baxuri de ulei, saci de cartofi si detergent. Totul este mai ieftin in tara afectata de razboi și romanii care se duc la shopping ucrainean spun ca merita… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

