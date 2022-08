Românii, mai pesimiști ca la începutul pandemiei. Nu mai au încredere că economia își va reveni SONDAJ Conditiile economice se vor deteriora in lunile urmatoare, sunt de parere 86% dintre participantii la un studiu Deloitte, in contextul in care COVID-19, razboiul din Ucraina si inflatia au efecte negative puternice asupra achizitiilor, lanturilor de aprovizionare si ratelor dobanzilor. Pesimismul este chiar mai puternic decat la izbucnirea pandemiei si niciunul dintre participantii la sondaj nu se asteapta la o imbunatatire a climatului economic general. "Indicele de incredere, care de obicei evolueaza in tandem cu asteptarile privind evolutia economica, a scazut puternic, de la… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

- Nivelul de incredere este la un al doilea minim istoric, dupa cel inregistrat in timpul crizei financiare globale Studiu Deloitte Condițiile economice se vor deteriora in lunile urmatoare, sunt de parere 86% dintre participanții la studiul Deloitte Private Equity (PE) Confidence Survey, in contextul…

