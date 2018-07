Stiri pe aceeasi tema

- „Nu mai avem meseriasi in Romania, ca toti vor sa mearga la facultate”. Auzim des astfel de vorbe, dar toate cifrele arata ca ele doar asta sunt – vorbe. Faptele arata cu totul altfel. Romania are tot mai putini studenti. Nu doar ca numarul lor este in picaj, de la an la an, dar suntem, de vreme buna,…

- Un autocar inmatriculat in Romania, care avea la bord 48 de pasageri, a fost implicat intr-un accident in Bulgaria. Ministerul de Externe precizeaza ca 11 dintre pasageri au suferit ușoare și medii care au necesitat ingrijiri medicale. Un autocar inmatriculat in Romania, care avea la bord 48 de pasageri,…

- Guvernul PSD-ALDE da cu o mana si ia cu doua. Asta in cazul bugetarilor. Pentru ca in cazul salariatilor din privat, ia cu doua maini fara sa dea nimic. Politicile guvernamentale au dus rata inflatiei la 5,2% in aprilie, cel mai mare procent de crestere din iunie 2013, cand inflatia a fost de 5,32%.…

- O noua veste proasta pentru romanii cu credite. ROBOR isi mentine trendul ascendent si creste si astazi. Valoarea atinsa astazi de indicele ROBOR, indicele care arata valoarea dobanzii la care se imprumuta intre ele bacile din Romania, a crescut la 2.73. Acest nivel a mai fost atins in toamna anului…

- Da, trebuie sa marturisesc de la inceput: Alex Ștefanescu e frate-miu. Mai mic cu 9 ani decat mine, așa ca nu ne-am prea intersectat in copilarie. Cu excepția faptului ca el m-a tras de par cand era bebeluș, eu i-am facut ceva farse cam crude cand era el la gradinița, și apoi ne-am ignorat cu succes…

- Publicatia Diario Extra difuzeaza un articol intitulat „Romanii fugari aleg Costa Rica drept refugiu“, referindu-se la Elena Udrea, despre care afirma ca este „o femeie foarte controversata in tara ei“, amintind ca este fost ministru si ca este acuzata de coruptie. Articolul, care invoca si presa din…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la multe din creditele in lei, continua sa creasca si atinge un nou record. Indicele a ajuns, joi, la nivelul de 2,49%, cel mai mare din luna octombrie 2014, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).…