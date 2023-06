Românii, jefuiți fără scrupule. Băncile nu blochează tranzacțiile greșite Accelerarea digitalizarii vine cu riscuri uriașe pentru populație. Cei care nu sunt familiarizați cu plațile on-line, dar și cei obișnuiți cu așa ceva pot ramane fara bani daca au tastat o cifra greșita. Chiar daca incerci imediat sa anulezi tranzacția, bancile spun ca nu pot face acest lucru. Singura posibilitate este sa te rogi de […] The post Romanii, jefuiți fara scrupule. Bancile nu blocheaza tranzacțiile greșite first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

