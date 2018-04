Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat in ianuarie 2018 cel mai semnificativ avans din Uniunea Europeana la comertul cu amanuntul, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În zona euro, comerţul cu amănuntul a crescut cu 2,3%…

- Cetatenii din tarile vecine Ungariei au in general o parere pozitiva despre aceasta tara. Cele mai putine pareri pozitive despre Ungaria se inregistreaza in Romania - 57%, iar cele mai multe in Bulgaria - 85%, releva un studiu al Institutului Nezopont, citat miercuri de MTI. Conform sondajului realizat…

- In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, conform datelor publicate vineri, 23 februarie, de Eurostat. La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500…

- In raportul realizat de Transparency International, in privinta perceptiei gradului de coruptie pentru acest an in Uniunea Europeana, Romania sta pe loc, cu acelasi punctaj de 48 de puncte obtinut si in 2016, adica locul 59 la nivel mondial si 25 in cadrul UE. Totusi, este considerata printre cele…