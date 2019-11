Românii investesc aproape la fel de mult ca investitorii străini pe piaţa locală de software (studiu) Industria de software din Romania se mentine in topul industriilor cheie pentru economia tarii, cu un volum de aproximativ 6,2 miliarde de euro in 2019, fiind si una dintre cele mai echilibrate industrii in ceea ce priveste balanta intre capitalul strain si cel romanesc, potrivit estimarilor specialistilor KeysFin.



Astfel, investitorii straini controleaza 53% din capitalurile proprii pozitive ale companiilor de software din Romania, in timp ce ponderea investitiilor locale a cunoscut un avans anual de aproximativ 5 puncte procentuale, ajungand astfel la 47% in 2018, potrivit studiului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

