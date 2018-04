Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din mai multe municipii din Olanda doresc limitarea numarului de romani și polonezi care au dreptul de a locui in orașele lor. Autoritațiile din municipiile Maasdriel, Zuidplas, Zaltbommel și Tiel, unde numarul muncitorilor romani și polonezi a crescut semnficativ in ultimii ani, iau in…

- O noua situație absolut revoltatoare pentru romani vine din Olanda, țara care se opune aderarii Romaniei la spațiul Schengen. Autoritațile din mai multe municipii din Olanda doresc limitarea numarului de romani și polonezi care au dreptul de a locui in orașele lor.Citește și: S-a publicat…

- Autoritatile din orasele olandeze Maasdriel, Zuidplas, Zaltbommel si Tiel vor sa impuna noi reguli prin care sa reduca numarul de migranti romani si polonezi. Initiativa a fost exprimata dupa ce... Source

- Procesul de schimbare a pașapoartele britanicilor dupa Brexit este unul care deja invaluit in scandaluri și controverse. Atat cetațenii, cat și companiile din Marea Britanie sunt nemulțumiți de modul in care vor arata noile documente. Primul pas in scandalul pașapoartelui in Marea Britanie dupa Brexit…

- Expozitia foto-documentara "Romanii si Marele Razboi" s-a deschis joi la Muzeul Huis Doorn din Olanda, informeaza un comunicat de presa transmis de Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR). Evenimentul este organizat de MNIR, in colaborare cu Institutul Cultural Roman la Bruxelles si Ambasada Romaniei…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in Belgia. Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea…

- Procurorii DIICOT au constatat o tendința de creștere a consumului de droguri pe parcursul anului 2017, cel mai cautat drog ușor fiind cannabisul sau derivate ale acestuia. In acest context procurorii au observat și o creștere a fenomenului de cultivare a plantei in mediu inchis sau deschis. Pe parcursul…

- Romanii, codasi la achizitiile online Doar 23 % dintre utilizatorii de Internet din România au facut achizitii online în 2017, fata de o medie de aproape 70 % în Uniunea Europeana, fiind devansati de utilizatorii bulgari de Internet, în rândul carora 27 % au facut…