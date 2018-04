Românii, «îngenuncheați» de scumpirea utilităților Prețul gazului și al energiei electrice consumate de gospodariile din Romania s-a majorat incontinuu de la inceputul lui 2017 pana in prezent. Cu aproape 14% creștere la electricitate și cu circa 20% la gaze, Romania ocupa primul loc in Europa in ceea ce privește scumpirea utilitaților energetice. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

