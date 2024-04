Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, face apel al populație sa ridice pastilele de iod din farmacii. Deși au inceput sa fie distribuite deja de doi ani, doar 3% dintre cele 30 de milioane de pastile cu iodura de potasiu au fost ridicate de romani. „Aceste pastile au valabilitate inca patru ani. O…

- Cu aproximativ 2.000 de ani in urma, o bucata de os scobita era folosita ca recipient pentru a stoca sute de semințe otravitoare ale plantei otravitoare de gaina neagra (Hyoscyamus niger), informeaza Rador Radio Romania.Acest os, probabil de la o capra sau o oaie, a fost descoperit in 2017 in Houten-Castellum,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca, in prezent, acoperirea vaccinala in Romania este undeva in jur de 80%, iar in cazul celei de-a doua doze ROR, acoperirea este de putin peste 60%.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a informat, joi, ca, in prezent, acoperirea vaccinala in Romania este undeva in jur de 80%, iar in cazul cele de-a doua doze a vaccinului rubeola-rujeola-oreion acoperirea este de putin peste 60%.

- Ministerul Sanatații, Alexandru Rafila, ii avertizeaza pe romanii care se deplaseaza in zone tropicale, sa discute cu medicii inainte de calatorie despre profilaxia impotriva malariei.Acesta precizat ca inainte de a calatori in zonele tropicale, romanii trebuie sa se consulte un medic epidemiolog, infecționist…

- Turiștii romani s-au afirmat ca cel mai mare grup de vizitatori ai regiunii grecesti Macedonia de Est si Tracia in 2022 atat din punct de vedere numeric, cat și din punct de vedere al incasarilor, potrivit raportului anual al Institutului Asociației Companiilor Elene de Turism (INSETE), publicat recent,…

- „Shrinkflația” cucerește Ungaria: Budapesta a lansat contraofensiva / Cum se manifesta fenomenul?Incepand cu luna martie, marii retaileri din Ungaria vor fi obligați sa plaseze atentionari pe ambalajele produselor a caror cantitate a scazut, in timp ce prețul a ramas același, informeaza Rador Radio…

- Problema posturilor din sanatate va fi discutata in ședința executivului de saptamana aceasta, a declarat ministrul finanțelor, Marcel Boloș, conform Rador Radio Romania.Avizul finanțelor este necesar pentru deblocarea angajarilor, in condițiile masurilor guvernamentale de reducere a cheltuielilor.…