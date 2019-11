Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai multi dintre romani cauta sa petreaca de Craciun in stil traditional, in Romania, iar de Revelion romanii merg la schi in Austria sau Serbia, mai nou, ori la plaja in Egipt, Sri Lanka si Thailanda, a declarat Violeta Ghizdeanu, directorul agentiei Pan European Travel, care spune ca, de regula,…

- Cei mai multi dintre romani cauta sa petreaca de Craciun in stil traditional, in Romania, iar de Revelion romanii merg la schi in Austria sau Serbia, mai nou, ori la plaja in Egipt, Sri Lanka si Thailanda, a declarat pentru News.ro Violeta Ghizdeanu, directorul agentiei Pan European Travel, care…

- Aproximativ 200 de oameni de afaceri și manageri romani din Diaspora și din țara au participat, astazi, la Summit-ul RePatriot gazduit de Hotelul „ToacaBellevue” din Gura Humorului. Printre participanții la deschiderea lucrarilor s-au numarat Sandra Pralong, consilier de stat in Departamentul pentru…

- Deo Debono a recunoscut implicarea sa in furtul operelor de arta din propria parohie, Biserica Sfantul Augustin din Valletta, a informat publicatia The Times of Malta, citand surse din cadrul politiei.Potrivit postului de televiziune TVM, operele de arta ecleziastica, intre care tablouri…

- Deo Debono a recunoscut implicarea sa in furtul operelor de arta din propria parohie, Biserica Sfantul Augustin din Valletta, a informat publicatia The Times of Malta, citand surse din cadrul politiei. Potrivit postului de televiziune TVM, operele de arta ecleziastica, intre care tablouri…

- Cei mai cheltuitori europeni cand vine vorba de vacante sunt rezidentii din Luxemburg, cu o medie de 769 de euro pentru o vacanta in anul 2017, urmati de rezidentii din Austria (641 de euro) si cei din Malta (633 euro). La polul opus sunt rezidentii din Ungaria (161 de euro pentru o vacanta in anul…

- Romanii aloca cei mai puțini bani din UE pentru concedii. Luxemburghezii și austriecii iși permit cele mai scumpe vacanțe Rezidentii din Uniunea Europeana au cheltuit, in medie, 377 de euro pentru un sejur turistic in anul 2017, arata datele publicate marti de Eurostat. Cei mai cheltuitori europeni…

- Cei mai cheltuitori europeni cand vine vorba de vacante sunt rezidentii din Luxemburg, cu o medie de 769 de euro pentru o vacanta in anul 2017, urmati de rezidentii din Austria (641 de euro) si cei din Malta (633 euro). La polul opus sunt rezidentii din Ungaria (161 de euro pentru o vacanta in anul…