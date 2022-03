Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ unul din 3 cetațeni care a intrat in Romania in ultimele 24 de ore este din Ucraina, potrivit ultimelor cifre de la Poliția de Frontiera. DIn 80.000 de ucraineni care au intrat in Romania de la inceputul conflictului, 50.000 au ieșit din țara. In ultimele 24 de ore, la nivel national,…

- IT-istii romani s-au alaturat din primele zile de dupa atacul Federatiei Ruse lansat asupra Ucrainei in efortul de ajutorare a refugiatilor din aceasta tara. Ei sunt cei care, prin solutiile informatice pe care le-au creat extrem de repede, au grija sa adune la un loc, intr-un mod vizibil si usor de…

- Șeful Statului Major al armatelor franceze, generalul Thierry Burkhard, a anunțat, sambata, ca țara sa va trimite in Romania aproximativ 500 de soldați și vehicule blindate, in cadrul NATO, relateaza AFP, citat de News.ro.„NATO a decis sa-si consolideze prezenta, sa transmita un semnal foarte clar de…

- Romanii au inceput sa se mobilizeze pe Facebook pentru a boicota firmele rusești dupa ce Rusia a invadat Ucraina joi, 24 februarie. Mai exact, mai multe persoane publice și nu numai au publicat inclusiv liste cu aceste firme, cap de lista fiind Lukoil și Gazprom. Aceștia susțin ca este cel mai bun…

- Romania trimite medicamente si materiale sanitare Ucrainei Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România va trimite mâine, spre Ucraina, 15.000 de pachete de analgezice, antiinflamatoare și antibiotice, de asemenea, 840 litri de dezinfectant pentru mâini, ca parte…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, va avea astazi o convorbire telefonica despre criza din Ucraina cu lideri din Canada, Franța, Germania, Italia, Polonia, Romania, Marea Britanie, Uniunea Europeana și NATO.

- Actuala criza creata de Rusia este despre securitatea intregului spatiu euro-atlantic, iar Romania trebuie sa fie pregatita și pentru scenariul in care Rusia va refuza calea dialogului, a declarat Klaus Iohannis, ieri, la finalul ședinței CSAT convocate in contextul tensiunilor tot mai mari privind…