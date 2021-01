Stiri pe aceeasi tema

- Numarul autoturismelor electrice s-a situat, la finalul anului 2020, la 8.902 unitati, in crestere cu 33,3% comparativ cu aceeasi perioada din 2019, cand erau inregistrate 6.678 de exemplare, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA). Si ponderea autoturismelor…

- Peste 7.300 de autoturisme ecologice noi au fost comercializate in primele 11 luni ale anului in Romania, in crestere cu aproape 22% fata de aceeasi perioada din 2019, reiese din datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultate de AGERPRES. Ponderea autoturismelor…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi a scazut cu peste 25%, la 11 luni. Romanii prefera in continuare Dacia Numarul inmatricularilor de autoturisme noi a scazut in Romania cu 25,3%, in primele 11 luni ale anului, in comparatie cu aceeasi perioada din 2019, in timp ce pe segmentul second hand…

- Vanzarile de masini ecologice noi au crescut in Romania, in primele zece luni ale anului, cu 15,15%, in comparatie cu aceeasi perioada din 2019, pana la 6.385 de unitati, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), potrivit agerpres.ro. La 31 octombrie 2020, ponderea…

- Vanzarile de automobile electrice au crescut in acest an cu 54% fața de anul trecut. Ce mașini ”verzi” prefera romanii Vanzarile de masini ecologice noi au crescut in Romania, in primele zece luni ale anului, cu 15,15%, in comparatie cu aceeasi perioada din 2019, pana la 6.385 de unitati,…

- Vanzarile de masini ecologice noi au crescut in Romania, in primele zece luni ale anului, cu 15,15%, in comparatie cu aceeasi perioada din 2019, pana la 6.385 de unitati, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA). La 31 octombrie 2020, ponderea autoturismelor electrice…

- Vanzarile de autovehicule au scazut in Romania cu 28,7% in primele zece luni ale anului, comparativ cu intervalul similar din 2019, marja in care insa automobilele electrice (BEV, PHEV) sunt pe crestere de 67,7%, releva statistica publicata miercuri de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de…

- Vanzarile de autovehicule au scazut in Romania cu 28,7% in primele zece luni ale anului, comparativ cu intervalul similar din 2019, marja in care insa automobilele electrice (BEV, PHEV) sunt pe crestere de 67,7%, releva statistica publicata miercuri de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de…