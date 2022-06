Stiri pe aceeasi tema

- Peste 12.000 de autovehicule noi autoturisme, vehicule comerciale de marfa, de persoane si speciale au fost inmatriculate in decursul lunii mai, in crestere cu 19 fata de acelasi interval din 2021, reiese din analiza preliminara publicata de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile APIA…

- ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania) si ACEA (Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile) au dat publicitatii statisticile privind inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana in primele patru luni din acest an.

- Top 10 mașini preferate de romani. Inmatricularile de autoturisme ”electrificate” au crescut cu 131%, in patru luni Inmatricularile de autoturisme in Romania au crescut cu 36%, in primele patru luni din 2022, fata de aceeasi perioada din anul anterior, in timp ce versiunile „electrificate” au inregistrat…

- Aproape 10.000 de autovehicule noi au fost inmatriculate in Romania, in aprilie, in crestere cu 7,4% fata de aceeasi luna din 2021, arata a analiza preliminara a Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), ce are la baza statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- Dacia si-a revenit spectaculos dupa perioada de criza cauzata de pandemia de SARS-CoV-2. O arata si cele mai noi date statistice comunicate de catre ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania).

- Un numar de 10.902 autoturisme noi au fost inmatriculate in Romania in luna martie, in crestere cu 40,6% fata de cele 7.753 de masini inmatriculate in luna similara din 2021, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA

- Asociația Constructorilor de Automobile din Romania a publicat datele privind inmatricularile de autoturisme noi din Romania pentru primele trei luni din acest an. Acestea au ajuns la un volum de 28.978 unitați, cu apoape 40% mai mult comparativ cu ianuarie-martie 2021, cand fusesera inmatriculate doar…