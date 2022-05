Stiri pe aceeasi tema

- Consumul de energie electrica al populatiei a fost mai mic cu 4,4% in perioada ianuarie-martie 2022, comparativ cu intervalul similar al anului trecut, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).

- Inflația a ajuns la 13,8%. Mircea Coșea: In viitoarele luni, populația va ramane fara bani. Topul scumpirilor fața de anul trecut Institutul Național de Statistica (INS) a anunțat ca preţurile de consum în luna aprilie 2022 comparativ cu luna martie 2022 au crescut cu 3,7%. Rata anuală a inflaţiei…

- Romanii reușesc cu greu sa mai faca fața valului de scumpiri din aceasta perioada, iar previziunile BNR nu sunt deloc optimiste. Rata anuala a inflatiei a urcat la 13,76% in luna aprilie 2022, fața de aprilie 2021, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Marfurile…

- Sporul natural al populatiei Romaniei s-a mentinut negativ si in luna martie a acestui an, la minus 12.943 de persoane, comparativ cu minus 16.293 de persoane in martie 2021, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS).

- Sporul natural al populatiei Romaniei s-a mentinut negativ si in luna februarie a acestui an, la minus 17.688 de persoane, comparativ cu minus 11.904 de persoane in februarie 2021, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS).

- Aproape 84% din decesele inregistrate in ultima saptamana a fost la persoane nevaccinate, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Sanatate Publica. Peste 93% dintre cei care au murit de la inceputul pandemiei aveau cel puțin o comorbiditate asociata.

- Gazele naturale, uleiul comestibil, cartofii si combustibilii s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in timp ce, comparativ cu luna precedenta, cele mai mari cresteri de preturi au fost inregistrate la transportul aerian, gaze si energie termica, conform datelor publicate luni de Institutul National…

- Ultimul an a adus scumpiri importante la gaze și combustibili, dar și la alimente precum uleiul comestibil, cartofi și chiar malai și, nu in ultimul rand, la serviciile poștale. Pe de alta parte, preturile la energia electrica au scazut in perioada ianuarie 2021 – ianuarie 2022 cu 2,16%, potrivit datelor…