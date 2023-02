Stiri pe aceeasi tema

- Delegația Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni, condusa de secretarul de stat Gheorghe Carciu, care efectueaza in aceasta perioada o vizita oficiala in Ucraina, a participat la Sfanta Liturghie duminicala savarșita la Biserica Ortodoxa „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, fiind alaturi…

- Dupa recenta vizita oficiala in Italia, reprezentanții unei delegații din cadrul Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni (DRP), in frunte cu secretarul de stat Gheorghe Carciu, au ajuns in Ucraina. E vorba de o vizita de lucru in Ucraina, ce are loc in perioada 18 – 21 februarie. Recent, delegația…

- La inițiativa Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților și cu sprijinul Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni al Guvernului Romaniei, recent a fost lansat la Cernauți proiectul „Pastrarea identitații etnice, religioase și lingvistice a romanilor din Ucraina". Romanii din țara le-au ...

- La multi ani tuturor celor care traiesc cu Romania in suflet, a transmis joi secretarul de stat Gheorghe Carciu, seful Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni. „Sarbatorim astazi, 1 decembrie, Ziua Nationala a Romaniei, iar imnul nostru national se va auzi peste tot in lume, acolo unde romanii…

La multi ani tuturor celor care traiesc cu Romania in suflet, a transmis joi secretarul de stat Gheorghe Carciu, seful Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni.