Anunt pentru toti romanii care stau la bloc. Acestia trebuie sa afle ultimele reguli pentru ca apar schimbari importante pentru asociatiile de proprietari. Ce nu mai au voie sa faca asociatiile de proprietari Noi informatii importante pentru cei care locuiesc in apartamente. Conform Autoritatii Romane de Protectie a Datelor, romanii care stau la bloc trebuie […] The post Romanii care stau la bloc trebuie sa afle ultimele reguli. De acum se schimba asta appeared first on IMPACT .