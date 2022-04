Stiri pe aceeasi tema

- Motivul pentru care are loc aceasta schimbare este acela ca ziua de cinstire a Sfantului Gheorghe coincide cu Sfanta și Marea Sambata, iar Tipicul prevede ca sarbatorirea sfinților mari care cad in Vinerea Mare sau Sambata Mare sa fie transferata a doua zi de Paști, scrie basilica.ro.„Normele canonice…

