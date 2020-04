Românii care pleacă de la oraş ca să lucreze grădina de la ţară vor fi amendaţi. Precizări importante făcute de MAI Doar fermierii și cei care iși caștiga traiul din agricultura se pot deplasa pentru efectuarea lucrarilor agricole de sezon, in timp ce romanii care dețin case, gradini sau livezi la țara sunt sancționați daca parasesc locuința pentru a se ingriji de acestea, avand in vedere ca astfel de deplasari nu reprezinta o urgența, potrivit MAI, citat de agrointel.ro. La intrebarea "Intenționam sa plecam la casa batraneasca unde avem o plantație proprie de pomi fructiferi pentru a face taierile și stropirea de primavara. Casa se afla la 500 km de București. Trebuie sa plecam și eu și soțul și… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

