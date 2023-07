Problema intrata in dialogul public la finalul lunii iunie cu privire la reintroducerea contribuțiilor la sistemul de sanatate publica pentru angajații din IT, construcții și agricultura a starnit un val de reacții din partea societații civile, ale clasei politice și a experților in domeniu. In ultimele 10 zile in schimb, premierul Marcel Ciolacu a facut declarații publice infirmand orice plan al guvernului sa renunțe la facilitațile fiscale pentru sectorul IT, precum și planul pentru plata de catre stat a asigurarilor de sanatate pentru construcții și agricultura, intrucat acesta este jalon…