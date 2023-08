Stiri pe aceeasi tema

- „Dictionarului ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane” - DOOM 3 poate fi consultat in format digital, anunta cercetatorii de la Institutul de Lingvistica „Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti” din cadrul Academiei Romane.Cea mai recenta editie a „Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic…

- Romanii care vor sa calatoreasca in Franta, in urmatoarele zile, sunt atentionati de ministerul Afacerilor Externe ca, de miercuri pana vineri, sunt anuntate furtuni puternice in mai multe regiuni, informeaza News.ro.In Franta, pentru perioada 2-4 august, autoritatile locale au anuntat furtuna puternica…

- Un barbat de aproximativ 30 de ani a murit, dupa ce a cazut in SomesUn barbat de aproximativ 30 de ani a murit, luni, dupa ce a cazut in Somes, informeaza news.ro. CITESTE SI Migranti, prinsi cand voiau sa treaca ilegal granita in Ungaria 11:16 2 Traficul la frontiera s-a dublat, in weekend,…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a susținut ca sistemul garanție-returnare care se va aplica incepand din 30 noiembrie 2023 in Romania va fi al doilea sistem de acest tip, ca marime, din Europa, dupa Germania.

- Un obicei tot mai des intalnit in casele romanilor a fost subiectul unui semnal de alarma tras de experți in sanatate. Afla, din randurile de mai jos, de ce nu este bine sa depozitezi mancarea in cutii de plastic. De ce nu se recomanda sa pastrezi mancarea in cutii de plastic Cutiile de plastic sunt…

- Un proiect de lege care va acorda posibilitatea prosumatorilor, in situația in care au un surplus de producție, de a cere compensarea financiara a acestuia mai devreme, chiar și la perioade de o luna, a fost depus in Parlament, conform unui comunicat de presa.„Zeci de mii de cetațeni au ales, pana…

- – Pana pe 20 iulie, romanii au rezervat deja 86% din zborurile interne pe care le-au rezervat pe toata durata anului 2022 pe Kiwi.com; – Principalele 5 destinații sunt București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava și Oradea; – 81% dintre cei care au calatorit in interiorul Romaniei au petrecut pana…

- In filmul „2001: O odisee spațiala”, supercomputerul inzestrat cu simțire și conștiința HAL 9000 discuta cu piloții unei nave spațiale, plecați intr-o misiune pe Jupiter, executand ordinele lor și atenționandu-i in privința erorilor de la bord.