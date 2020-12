Stiri pe aceeasi tema

- Italia schimba condițiile de calatorie și de intrare pe teritoriul țarii din cauza contextului epidemiologic actual. Noile masuri se aplica de vineri, 4 septembrie, și sunt valabile pana pe 15 ianuarie 2021 Noi reguli pentru romanii care calatoresc in Italia. Romanii care calatoresc in Italia nu mai…

- Autoritațile italiene au revizuit condițiile de intrare in Italia pentru persoanele care vin din Romania, astfel ca incepand cu 4 decembrie 2020 nu mai este necesara autoizolarea pentru 14 zile, daca se prezinta un test Covid negativ, realizat in ultimele 48 de ore de la intrarea pe teritoriul Peninsulei.

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca Spania introduce, din 23 noiembrie, obligativitatea prezentarii unui test negativ de coronavirus la intrarea in tara. De asemenea, cei care calatoresc in Spania trebuie sa completeze, anterior efectuarii calatoriei, un formular privind starea de sanatate. Persoanele…

- Noi reguli pentru romanii care vor sa mearga in Norvegia: test molecular tip PCR sau antigen negativ pentru infecția cu Covid-19, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii și 10 zile in carantina, anunța Ministerul Afacerilor Externe. Autoritațile norvegiene au anunțat noi masuri privind condițiile…

- Masurile au fost luate dupa ce specialiștii au stabilit ca izolarea are un impact negativ asupra sanatatii mintale a celor in cauza, informeaza Mediafax.Persoanele in varsta din Suedia nu mai trebuie sa se izoleze, au declarat, joi, reprezentanții Guvernului, explicand ca rata infectarii cu…