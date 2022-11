Românii care au grijă de rude bolnave vor primi bani de la stat. Ce sume au promis guvernanții Statul ofera bani pentru romanii care au in grija rude bolnave, printr-un nou proiect de lege adoptat de Guvern. Noul proiect de lege cu privire la acest lucru care a fost adoptat recent de Guvern a primit un raport de adoptare la Camera Deputaților. Pentru intrarea in posesie a remunerației, romanii nu au nevoie de […] The post Romanii care au grija de rude bolnave vor primi bani de la stat. Ce sume au promis guvernanții first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

