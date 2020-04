Românii bolnavi de Covid-19 vor primi un tratament revoluționar ”Suntem pe cale sa introducem o terapie performanta, data recent, acea terapie cu plasma hiperimuna. Asta inseamna ca de la pacienții care s-au vindecat de infecția cu coronavirus se recolteaza plasma care conține o concentrație ridicata de anticorpi anti-covid și aceasta e trecuta printr-un proces de plasmafereza. Se injecteaza, se trateaza cu aceasta plasma pacienții severi, aflați in terapie intensiva. Am primit o donație de patru aparate de plasmafereza pentru așa ceva. Este nevoie, de asemenea, de verificarea acestei plasme, pentru a vedea daca aceasta conține și alți viruși. E o chestiune… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

