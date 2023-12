Românii – blocaţi, practic, să se mai pensioneze anticipat! Cine pierde bani „grei” din septembrie 2024 Statul vrea sa-i impinga pe romani sa nu se mai pensioneze anticipat. Cum? Prin penalizarea acestei optiuni. Pana acum, legea le permitea oamenilor sa se pensioneze anticipat si fara a pierde din bani. Astfel, din toamna, va fi legala doar pensionarea anticipata cu penalizari. Cu alte cuvinte, ieșirea la pensie fara penalizari a romanilor mai […] The post Romanii – blocati, practic, sa se mai pensioneze anticipat! Cine pierde bani „grei” din septembrie 2024 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 septembrie 2024, pensionarea anticipata . Statul a luat masuri care sa impiedice pensionarea anticipata și sa-i țina cat mai mult pe angajați in campul muncii, potrivit evz.ro. PSD și PNL țin sub tacere aceste modificari din legea pensiilor, avand in vedere campania electorala care se apropie.…

- Liber la calatorii in SUA fara viza. Cand intra Romania in programul Viza Waiver. Marea majoritate a romanilor spera sa calatoreasca in America fara viza. Va fi acest lucru posibil? Romania ar putea intra in programul Viza Waiver. Iar asta inseamna o mulțime de avantaje pentru țara noastra. Ce inseamna…

- Romanii care planuiau sa calatoreasca cu avionul din Germania spre Romania și implicit pe Aeroportul Internațional Cluj au avut de suferit din cauza vremii. Luni, zborul din Frankfurt, operat de compania Wizz Air, trebuia sa decoleze la ora 14:25, dar a fost intarziat inițial cu cateva ore din cauza…

- ■ a trecut de votul Senatului proiectul de lege intitulat Primul Monument Restaurat, unul care statul devine partener al proprietarilor acestor edificii ■ daca va fi aprobat și de plenul Camerei Deputaților, statul și proprietarii vor avea drepturi și obligații ■ Cu 92 de voturi pentru, pe 14 noiembrie,…

- Potrivit unui proiect de lege regulile pentru pensionarea anticipata s-ar putea schimba. Sunt doua condiții pe care trebuie sa le indeplineasca cei care doresc sa iasa mai devreme la pensie. Angajatii care au indeplinit stagiul complet de cotizare, de 35 de ani, s-ar putea pensiona mai repede. Potrivit…

- Romanii ramași captivi in Fașia Gaza de la inceputul razboiului trec prin momente cumplite. Traiesc cu spaima ca fiecare bombardament le-ar putea fi fatal, fug și se ascund pe unde pot, așteptand vestea ca granița se va deschide pentru a se putea intoarce acasa.

- Romanii pot investi in titlurile de stat Tezaur, cu maturitati de 1 si 3 ani si dobanzi anuale de 6,25% si, respectiv, 7,25%, incepand de marti, potrivit unui comunicat al Ministerului Finantelor, citat de Agerpres.

- Romanii care au ramas blocați in Israel de la inceputul conflictului militar dintre Hamas și Israel ar fi puși, conform surselor, sa plateasca 350 de euro pe un bilet de avion. Marcel Ciolacu, prim-ministrul Romaniei, a reacționat luni, intr-o conferința