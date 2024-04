Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta care prevede cresterea salariilor personalului din institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala, precum si a indemnizatiilor pentru participarea la misiuni, exercitii si aplicatii militare. Este vorba de ordonanta de urgenta pentru stabilirea…

- Cota de contribuție de asigurari sociale de sanatate este de 10% și se datoreaza de catre persoanele fizice care au calitatea de angajați, cele care realizeaza venituri pentru care exista obligația plații contribuției de asigurari sociale de sanatate, precum si de catre cele care nu realizeaza venituri…

- Romanii ar putea, pe viitor, sa redirecționeze jumatate din banii pe care ii platesc pentru sanatate in sistemul public catre sistemul privat. Persoana care va opta sa vireze 50% din contribuția de la CNAS va fi asigurata in sistemul public de sanatate doar pentru urgențe medicale și pentru bolile cronice.…

- Ca la fiecare inceput de an, romanii alearga sa-si achite impozitele catre stat. Romanii au de achitat numeroase contributii catre stat, sub forma de taxe si impozite. Vorbim, in primul rand, despre impozit pe venit, contributia la Sanatate si contributia la sistemul de pensii.De asemenea, romanii au…

- PSD susține ca Romania risca sa plateasca prejudicii imense firmei care deține dreptul de exploatare miniera la Roșia Montana din cauza deciziilor lui Dacian Cioloș, pe vremea cand era premier, ale lui Ludovic Orban și ale miniștrilor USR.

- Bucovina este una dintre destinatiile preferate ale turistilor, indiferent de anotimp. Iarna, muntii se imbraca in alb, potecile sunt troienite iar brazii se apleaca sub greutatea zapezii. Pe langa peisajele de basm, traditiile si gastronomia traditionala aduc mereu oaspeti in pensiunile din zona.

- Romanii lucreaza jumatate de an numai pentru plata taxelor și impozitelor. Cați bani „livreaza” un muncitor statului in fiecare an Romanii lucreaza jumatate de an numai pentru plata taxelor și impozitelor. Cați bani „livreaza” un muncitor statului in fiecare an Timp de șase luni pe an, romanii muncesc…

- Departamentele de resurse umane din Romania au inceput sa anunțe salariații aflați in concediu medical ca indemnizația pe care au dreptul s-o primeasca va fi mult mai mica.Guvernul a decis sa rețina din ianuarie o contribuție de 10% pentru fondul de sanatate, la fel ca in cazul angajaților. Un angajat…