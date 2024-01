Peste 40 de pasageri care urmau sa zboare cu Wizz Air, de la Brasov spre Dortmund, au ramas, joi, in aeroport, dupa ce compania a schimbat aeronava, alegand una cu locuri insuficiente. Potrivit Boarding Pass, site specializat in stiri din aviatie, peste 40 de pasageri care urmau sa zboare joi, 4 ianuarie 2024, cu zborul […] The post Romanii, bataia de joc a companiilor aeriene. De necrezut ce s-a intamplat pe Aeroportul Brașov first appeared on Ziarul National .