Romanii au talent 2021. Ana-Maria Margean este castigatoarea premiului de 120.000 de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Ana Maria Margean, fetitia ventriloc care a impresionat-o din prima pe Andra, a castigat premiul cel mare de 120.000 de euro, GIM s-a clasat pe locul al doilea, iar trupa de dans Art of Robots a completat podiumul si a castigat si premiul de originalitate in valoare de 10.000 de euro.

- Premiu uriaș pentru caștigatorul Romanii au Talent sezonul 11. A reușit sa plece acasa cu marele trofeu al emisiunii, insa asta nu este tot. A caștigat și o suma impresionanta de bani. Ce suma de bani a primit Ana Maria Margean, dupa ce a caștigat sezonul 11 al emisiunii Romanii au talent La doar 11…

- Cand deschide gura, canta. Cand inchide gura, canta. Este vorba despre Ana Maria Margean, o adolescenta in varsta de 11 ani care a impresionat-o pe Andra chiar din preselecții. Vedeta i-a oferit concurentei Golden Buzz. In aceasta seara, tanara și-a folosit talentul muzical pentru a caștiga marele premiu…

- Patrick este un copil supradotat, dar care iși traiește copilaria. Cu o memorie nativa mult peste medie, dar cultivata constant in cei șapte ani și o luna, cat are in prezent. Este pasionat de arta, de monumente din toata lumea, iar pentru el calatoria inseamna cunoaștere.

- A venit, a cantat și a plecat cu golden buzz-ul direct in finala. Cine este micuța Ana-Maria Margean, cantareața ventriloca de la Romanii au talent care i-a ridicat pe jurați in picioare și i-a facut Andrei pielea de gaina. Vocea ei este incredibila, pana și papușa ei Lizzie este puțin geloasa. De unde…

- Ana-Maria Margean este cel mai nou „golden-buzz” de la Romanii au Talent. Numarul acesteia a fost atat de bun, incat a impresionat-o pe Andra, care a apasat butonul galben. „A fost cea mai buna zi din viața mea pana acum. Gestul Andrei este cel mai frumos marțișor care mi s-a daruit vreodata”, a marturisit…

- Ana-Maria Margean, in varsta de doar 11 ani, a reusit sa cucereasca juriul si publicul in editia de luni seara, 1 martie, a emisiunii „Romanii au talent”. Andra a fost cea care a apasat Golden Buzz si a trimis-o direct in semfinala, dupa numarul sau de ventrilocie.

- Ediția 8 a emisiunii ”Romanii au talent”, de la Pro TV, a avut suspans, adrenalina, umor, lacrimi de fericire, dar și un Golden Buzz, oferit de Andra unui numar fabulos, gandit de Ana și Lizzie, ambele de 11 ani. Jurații au fost incantați și s-au ridicat de pe scaune la jumatatea spectacolului, pana…