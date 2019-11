Stiri pe aceeasi tema

- In cele 24 de ore ale evenimentului Black Friday au fost platiți online peste 198 de milioane de lei, mai mult cu 26% in comparație cu 2018. Peste 22% dintre tranzacții au fost in rate, in timp ce 34% cu un singur click, informeaza un comunicat.Valoarea totala a volumelor tranzacționate online…

- PayU estimeaza ca Black Friday iși va continua trendul ascendent, iar ediția de anul acesta va aduce o creștere cu 25% a valorii tranzacțiilor online comparativ cu anul trecut, ajungand la peste 360 milioane de lei. In același timp, estimarile arata ca valoarea totala a cumparaturilor online, inclusiv…

