- Luni, 27 septembrie, s-au incheiat primele lucrari de reparație a carosabilului de pe pasajul peste calea ferata pe DN1, la Predeal. Lucrarile s-au facut pe sensul Brașov – București și au durat o saptamana. Insa restrictiile de circulatie raman in vigoare, pentru ca vor incepe lucrarile pe cel de-al…

- Sambata, 4 septembrie, caravana Turului Ciclist al Romaniei va strabate județul Prahova, de la nord la sud, in cadrul etapei a IV-a, Brașov - București. Traseul caravanei este pe Valea Prahovei - Campina - Ploiești spre București, pe DN1, motiv pentru care au fost impuse o serie de restricții de circulație.

- Romanii s-au orientat anul acesta spre destinatii care in urma cu ceva ani nici macar nu existau pe harta turistica a tarii, iar printre acestea se numara Viscri, Crit, Saschiz din judetul Brasov, zona lacului Tarnita de langa Cluj sau sate precum Lunca de Sus din Harghita si Breb din Maramures, arata…

- Pe DN 1 Brasov - Ploiesti se inregistreaza, duminica, valori ridicate de trafic, fiind recomandate rute alternative, anunta Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane. "La aceasta ora, 11,00, se inregistreaza valori ridicate de trafic pe DN 1 Brasov - Ploiesti, astfel: Centura de Vest a municipiului…

- Centrul Infotrafic anunta ca, vineri dupa-amiaza, traficul rutier pe DN 1 - Valea Prahovei este intens, iar in unele zone se circula in coloana, o situatie similara fiind si in unele zone de pe DN 39 si la iesirea de pe autostrada A1, in zona localitatii Bascov. Potrivit sursei citate, pe DN 1 se circula…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza sambata ca se inregistreaza valori crescute de trafic pe DN 1 Ploiesti - Brasov, astfel ca se circula in coloana in zona localitatii Comarnic, pe sensul de urcare catre Brasov. Trafic intens se inregistreaza si pe raza statiunilor Busteni si…

- Traficul este deviat dinspre Brasov catre Valea Prahovei, pe DN1A Sacele – Cheia – Ploiesti, din cauza aglomeratiei, informeaza Centrul Infotrafic al Politiei Romane, citat de Hotnews .„In judetul Brasov, incepand cu ora 13.15, pentru a asigura fluenta traficului, a fost luata masura devierii (nivel…