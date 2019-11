Românii au cumpărat cu 50% mai multe mașini ecologice față de anul trecut. Cele mai vândute mărci Romanii au cumparat cu 50% mai multe mașini ecologice fața de anul trecut. Cele mai vandute marci Romanii au cumparat, in primele zece luni ale anului 5.283 de autoturisme ecologice, in crestere cu peste 50% fata de aceeasi perioada din 2018, potrivit Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA). În acest context, ponderea acestui segment de autovehicule în total piaţă autohtonă a ajuns la 3,7%, comparativ cu 2,7% în primele zece luni din anul anterior, scrie Agerpres. Conform analizei de specialitate, din totalul vânzărilor… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

