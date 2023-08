Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au cheltuit online, in 2022, aproape 7 miliarde de euro, din care 2,6 miliarde de euro pe haine si incaltaminte, arata un studiu de specialitate, dat publicitatii marti. Datele centralizate releva faptul ca piata de e-commerce din Romania are in jur de o suta de magazine online care inregistreaza…

- Actiunile Netflix au scazut cu 9% joi, dupa ce cresterea slaba a veniturilor companiei de streaming video a starnit ingrijorari cu privire la un drum mai lung spre crestere din noile initiative ale companiei, cum ar fi combaterea partajarii parolelor, transmite Reuters.Compania a adaugat aproape…

- ”Piata de capital din Romania a crescut cu 7,1% in primele cinci luni ale acestui an, prin prisma indicelui BET-TR, care include si dividendele. La finalul sedintei de tranzactionare din 31 mai, BETTR a afisat un nivel de 24.301 puncte. Tot in acest timp, BET-NG, indicele companiilor din energie si…

- ”Piata de ecommerce din Romania devine tot mai puternica in Europa de Sud-Est, cu o crestere mai rapida decat media globala, de 16,6% pe an, ajungand astfel la o valoare totala de 10 miliarde de euro pana in 2025”, potrivit datelor din eBook eCommerce Growth Strategies, cel mai mare raport de date si…

