Romanii au cheltuit aproape 44 milioane euro in statiunile din tara de Revelion

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de peste 170.000 de turisti si-au petrecut Revelionul 2019/2020 in tara, cu 2,5% mai mult decat in anul precedent, unde au cheltuit aproape 44 de milioane de euro, in crestere cu 10%, comparativ cu Revelionul 2018/2019, reiese din calculele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR),…

- Un numar de peste 170.000 de turisti si-au petrecut Revelionul 2019/2020 in tara, cu 2,5% mai mult decat in anul precedent, si au cheltuit aproape 44 de milioane de euro, in crestere cu 10%, comparativ cu anul anterior, conform estimarilor Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). In acest…

- Un numar de peste 170.000 de turisti si-au petrecut Revelionul 2019/2020 in tara, cu 2,5% mai mult decat in anul precedent, si au cheltuit aproape 44 de milioane de euro, in crestere cu 10%, comparativ cu...

- Un numar de peste 170.000 de turisti si-au petrecut Revelionul 2019/2020 in tara, cu 2,5% mai mult decat in anul precedent, unde au cheltuit aproape 44 de milioane de euro, in crestere cu 10%, comparativ cu Revelionul 2018/2019, reiese din calculele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR),…

- Un numar de peste 170.000 de turisti si-au petrecut Revelionul 2019/2020 in tara, cu 2,5% mai mult decat in anul precedent, si au cheltuit aproape 44 de milioane de euro, in crestere cu 10%, comparativ cu anul anterior, conform estimarilor Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). In acest…

- Un numar de peste 170.000 de turisti si-au petrecut Revelionul 2019/2020, cu 2,5- mai mult decat in anul precedent, unde au cheltuit aproape 44 de milioane de euro, in crestere cu 10-, comparativ cu Revelionul 2018/2019, reiese din calculele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). In acest…

- (foto: Adobe Stock) Chiar daca vremea a fost frumoasa, in Delta Dunarii și pe litoralul romanesc numarul turiștilor a fost destul de scazut din cauza ca numarul locurilor de cazare incalzite a fost restrans, anunța Federația patronatelor din Turismul Romanesc printr-un comunicat de presa transmis vineri.…

- Orașul Galați investește intr-o sera cu plante exotice in valoare de trei milioane de euro in Gradina Botanica Galați. Consilierii județeni au aprobat proiectul, urmand ca lucrarile sa inceapa.