Românii apelează din ce în ce mai des la casele de amanet: „Ne vindem ce-avem prin casă” Sute de romani apeleaza in fiecare zi la o casa de amanet. In București sunt cartiere cu astfel de unitați una langa alta. Intercalate cu farmaciile, bancile sau casele de pariuri. Peste 3.000 de amaneturi erau inregistrate in Registrele BNR la finalul anului trecut, dar nu toate sunt contabilizate. Intr-o perioada complicata, in care mai mulți romani și-au pierdut locurile de munca din cauza pandemiei de Coronavirus, oameni sunt obligați sa vanda tot ce au in casa pentru a face rost de bani. Iar pentru asta apeleaza la cel mai rapid mod de a face rost de finanțe. Merg in casele de amanet, chiar… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

