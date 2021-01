Românii, angajați disciplinați. Malta, Bulgaria şi România au avut cele mai scăzute rate ale absenţelor de la muncă, în 2020 Romanii, angajați disciplinați. Malta, Bulgaria si Romania au avut cele mai scazute rate ale absentelor de la munca, in 2020 Cele mai ridicate rate ale absentelor de la munca in trimestrul trei din 2020, inregistrate in randul statelor UE sunt in Suedia (16,1%), Franta (14,4%) si Austria (12,6%), iar cele mai scazute in Malta (1,5%), Bulgaria (1,9%) si Romania (2%), potrivit datelor Eurostat. Comparativ cu trimestrul doi din 2020, toate statele membre ale blocului comunitar pentru care există date disponibile s-au confruntat cu o creştere generală a absenţelor de la muncă.… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

