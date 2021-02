Românie, unde mergem noi, doamnă? Florin Tanasescu Mi-a reprosat: „Ti s-a urat cu binele!”. M-a intrebat: „Da’ ce esti asa curios?”. M-a sfatuit: „Nu pune intrebari anapoda. Anapoda cu destinul. Stai in banca ta!”. Asa mi-a spus Marin Preda. Adaugand: „Ce intrebare e asta? Auzi: «Romanie, unde mergem noi, doamna?»”. De rau ce sunt, am insistat pe langa Ilie Moromete. Pseudonim, Marin Preda. De afurisit, l-am necajit. – Bre, ca io nu iti mai zic ca altii, monser, unde e Niculae? S-a muiat Marin Preda. Ii vad in coltul ochiului o lacrima. Eu nu plang. Rad de naivitatea lui. Si rasucesc cutitul in rana. – Unde e, unde e, unde e?… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Ionița II (26 de ani), unul dintre cei trei fotbaliști ai Astrei suspendați de ANAD dupa ce au urmat un tratament interzis, a fost invitat in aceasta dimineața la emisiunea GSP Live. CONTEXT: La inceputul lunii septembrie, ANAD a intrat in posesia unor fotografii, pe care o clinica din București…

- Producatoarea de film Miruna Berescu vorbeste intr-un interviu News.ro despre „derutantul” an 2020, despre proiectele duse la capat in aceste luni de criza sanitara si restrictii - o editie fizica a festivalului Anonimul, pe care il conduce, si filmarile pentru lungmetrajul „Marocco” -, si despre…

- Presedintele Romanniei Klaus Iohannis a participat vineri dimineata, 25 decembrie, la slujba de Craciun, alaturi de sotia sa, Carmen. Cei doi au venit la Biserica Sfanta Treime din Sibiu, purtand mastile sanitare.

- Miroase a sarbatoare. Ulitele-s pustii. Ignatul venit-a mai devreme pentru unii. Craciunul il petrec in avans. Șoriciul, ispravit inainte de a fi desprins de pe halcile generoase ale slaninei, n-a apucat sa se raceasca. Colindele, inlocuite de cantece fara rima sufleteasca, rasuna strident peste sat.…

- Petrecerile de Anul Nou in strada, cu sute de oameni, sunt interzise in acest an, in contextul pandemiei, a declarat intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul Victoria, secretarul de stat in MAI Raed Arafat. El a afirmat ca situatia cu privire la raspandirea noului coronavirus nu este sub control…

- Delegația Guvernamentala din care a facut parte doamna vicepremier Raluca Turcan, domnul ministru Marcel Boloș - Ministerul Fondurilor Europene și doamna Daniela Cimpean - președinte a Consiliului Județean Sibiu a fost astazi prezenta la Primaria comunei Rașinari.

- Toate economiile europene sunt afectate de criza generata de pandemia de COVID-19. Guvernul PNL spera intr-o revenire rapida a economiei, iar masurile de sprijin oferite pietei muncii incep sa se resimta. De asemenea, Guvernul Orban vine cu un nou plan de masuri pentru perioada 2020-2024 care va minimiza…

- Doamna profesor Protopopeea Protopopescu, de la Biologie, specializata de multi ani pe Etologie - pe comportamentul si psihologia animalelor carevasazica - a declansat, inca de la debutul deceniului trecut, un razboi ecologic, cu implicatii in tara si in strainatate. Pe scurt, ea se opunea vehement…