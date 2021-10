Romania's Cristian progresses to Transylvania Open women's singles QFs

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a reusit o calificare superba in sferturile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA 250), care are loc in BT Arena din Cluj-Napoca si e dotat cu premii totale de 235.

- Simona Halep has defeated Gabriela Ruse, 6-1, 6-2, on Wednesday, in the second all-Romanian duel of the WTA 250 Transylvania Open tennis tournament, taking place at the BT Arena in Cluj-Napoca, endowed with total prizes of 235,238 US dollars. Halep (30 years old, WTA's 18th), the main seed,…

- The Romanian pair Irina Begu / Andreea Mitu have qualified on Wednesday for the quarter finals of the doubles event of the Transylvania Open tennis tournament (WTA 250), which takes place at the BT Arena in Cluj-Napoca and is equipped with prizes worth 235,238 dollars, after a victory with 6-4, 6-3…

- Romanian tennis player Jaqueline Cristian qualified for the big fight in the round of 16 of the WTA 250 Transylvania Open, endowed with total prizes of 235,238 US dollars, hosted by BT Arena in Cluj-Napoca, after defeating Slovenian Kaja Juvan, 3-6, 7-6 (8), 7-6 (3). Jaqueline Cristian (23…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, luni, in optimile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA 250), care e gazduit de BT Arena din Cluj-Napoca si e dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, dupa ce a invins-o pe sarboaica Ivana Jorovic, cu 7-6 (1), 6-4.

- Romanian tennis player Mihaela Buzarnescu on Tuesday progressed to the women's singles round of 16 of the 235,238-USD Winners Open tournament, the first WTA tournament in Cluj-Napoca, after defeating Bulgarian Viktoria Tomova, seventh seed, 6-2, 6-3. Buzarnescu, 33, world number 170, the only Romanian…