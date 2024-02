Baschet Cupa Romaniei: CSM Constanta, invinsa de campioana U-BT Cluj-Napoca, insa ramane cu satisfactia unei campanii frumoase

Stiri pe aceeasi tema

- Campioana U Banca Transilvania Cluj si echipa Rapid Bucuresti vor juca finala Cupei Romaniei, dupa ce au invins sambata, in semifinalele Final 8, la BT Arena din Cluj-Napoca, formatiile CSM Constanta, respectiv finalista din 2023, CSM Oradea, potrivit news.ro In prima semifinala a zilei, Rapid Bucuresti…

- Echipa Rapid Bucuresti este prima finalista a Cupei Romaniei, dupa ce a invins sambata, in semifinalele Final 8, la BT Arena din Cluj-Napoca, formatia CSM Oradea, finalista editiei precedente, potrivit news.ro. Rapid Bucuresti s-a impus cu scorul de 63-61 (34-35).A doua semifinala va avea…

- Echipa masculina de baschet CSM Constanta a debutat cu dreptul in faza a doua a Ligii Nationale grupa 1 10 , inregistrand o victorie categorica, la 46 de puncte, in duelul de pe teren propriu cu Dinamo Bucuresti.Baschetbalistii antrenati de Dan Fleseriu si Valentin Boian au castigat cu 98 52 47 22 ,…

- Turneul Final 8 al Cupei Romaniei la baschet masculin va fi organizat la Cluj Napoca, dupa ce dreptul a fost caștigat de catre formația locala U-BT. Totodata, toate partidele se vor desfașura in BT Arena din Cluj Napoca in luna februarie a anului 2024. Datele exacte vor fi anunțate in curand. Potrivit…

- Turneul Final 8 al Cupei Romaniei la baschet masculin va fi gazduit de BT Arena, din Cluj-Napoca, iar meciurile au fost stabilite luni, prin tragere la sorti, la sediul FR Baschet.Potrivit tragerii la sorti, in sferturile de finala se vor confrunta echipele: CSO Voluntari – U BT Cluj, CSU Sibiu -…

- In etapa a 13 a a Ligii Nationale de baschet, grupa B, CSM Constanta a jucat pe teren propriu cu CS Valcea 1924 Invingatori in runda trecuta, la Focsani, jucatorii de pe litoral, antrenati de Dan Fleseriu, aveau un moral foarte bun si vizau revansa pentru meciul cedat in tur, la Ramnicu Valcea. CSM…

- Baschetbalistii de la CSM Constanța au facut doua sferturi foarte bune și au intrerupt seria de cinci meciuri in care nu au cunoscut gustul victoriei. Baieții antrenați de Dan Fleșeriu și Valentin Boian au avut un adversar redutabil sambata seara, care a inscris din aproape toate pozițiile. Cu un minut…

- U-BT Cluj-Napoca a fost invinsa fara drept de apel de echipa spaniola Dreamland Gran Canaria, cu scorul de 92-70 (32-20, 13-23, 15-11, 32-16), marti seara, in BT Arena din Cluj-Napoca, intr-un meci din Grupa B a competitiei masculine de baschet EuroCup, potrivit Agerpres.Campioana celei de-a doua…