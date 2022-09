Romanian Science Festival, la Sala Sporturilor Mioveni 

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o pauza de trei ani, Romanian Science Festival (RSF) revine in județul Argeș, in format fizic. Cea de-a treia ediție a Pitești Science Festival va avea loc intre 22-24 septembrie și este cea mai extinsa de pana acum, aducand publicului multe elemente inedite.Astfel, anul acesta vor fi trei zile…

- Astazi, la Sala Sporturilor Mioveni, compania Euro Tehno Group, distribuitor autorizat al marcilor de autovehicule Volkswagen, Volkswagen Autovehicule Comerciale, Audi și SEAT in Arges, Dambovița și Otopeni-Ilfov , reprezentata de directorul general domnul Ion Balinga, a semnat un acord de sponsorizare…

- Campioanele Naționale feminine de volei Under 19 din Grecia, Turcia, Serbia, Macedonia de Nord, Bulgaria, Kosovo și Romania se vor infrunta la Mioveni, in cadrul Campionatul Balcanic de Volei U19. Meciurile internaționale sunt organizate de Federația Romana de Volei la Sala Sporturilor Mioveni, in perioada…

- Doi tineri din municipiul Pitesti, suspectati ca au dat foc la mai multe pubele pentru gunoi, au fost retinuti de politisti, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat transmis marti de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, suspectii, care au 18, respectiv 22 de ani, au fost identificati la…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs in aceasta dimineața. Potrivit IPJ Argeș, din verificarile preliminare efectuate de polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Topoloveni s-a stabilit ca, un barbat de 25 de ani, din Bogați, care conducea un autoturism pe DJ 702 C, pe raza localitații…

- Cod rosu de instabilitate atmosferica in patru judete. Coduri portocaliu si galben in restul tarii Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata mai multe alerte meteo, intre care un Cod rosu de instabilitate atmosferica accentuata pentru 4 judete. Conform ANM, sambata, intre orele 15.00 –…

- Sala Sporturilor Mioveni va gazdui, in premiera, o competiție de box destinata sportivilor amatori și profesioniști, la care vor participa 12 cluburi și asociații sportive din 10 orașe. Gala de box – CUPA MIOVENI este organizata sub patronajul Federației Romane de Box prin asociația sportiva de inițiere…