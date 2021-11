Romanian House Mafia lanseaza o noua producție “What is love” in colaborare cu Kacpi și Nalani. Piesa se bazeaza pe un hit global care este recunoscut de oricine este nascut inainte de 2000 și nu numai. Combinația dintre muzica veche și producția contemporana aduc starile de nostalgie in petrecerile noastre. “What is love” a fost compusa de Kacpi, iar interpretarea ii aparține lui Nalani. In varianta ei originala, “What is love” a fost lansata in 1983 și a fost no #1 in 13 țari (majoritatea europene). Piesa a avut și are un impact in cultura pop mondiala, iar Romanian House Mafia nu sunt primii…