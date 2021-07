Stiri pe aceeasi tema

- „Jalebi Baby”, piesa lui Tesher, s-a bucurat de un val foarte mare de simpatie din partea utilizatorilor aplicatiei TikTok, devenind una dintre cele mai cautate și utilizate piese ale acestei platforme. Noul remake „Jalebi Baby” , realizat de catre artiștii Romanian House Mafia, vine cu un sound mult…

- Cunoscutul DJ rus, RUDENKO, lanseaza in colaborare cu Aritmiya un remake al propriului sau hit din anul 2010 – „Goodbye’21”, piesa ce va fi cu siguranța pe placul tuturor pasionaților de muzica dance. Ana Sirbu este omul din spatele versurilor piesei, Leonid Rudenko impreuna cu Radu Sirbu lucrand pentru…

- Romanian House Mafia lanseaza, in colaborare cu Jade Shadi și Nadja, un remake al celebrului hit „Peaches”, cantat de Justin Bieber. Inca de la primele secunde, piesa iți ofera un vibe de vara perfect pentru nopțile lungi și pline de aventura alaturi de prieteni. Jade Shadi reprezinta un proiect dedicat…

- ADDA colaboreaza pentru prima data cu NOSFE și lanseaza „Lasa-ma sa mor”, un single despre iubire și durere. „Piesa asta este impletirea celor doua lumi. Radacinile și prezentul. Am combinat lautaria și trap-ul. In «Lasa-ma sa mor», este vorba despre «lautar», adica despre muzica. Muzica ne-a salvat…

- Cantautorul spaniol David Bisbal si muzicianul portorican Luis Fonsi au prezentat joi prin intermediul Universal Music noua lor piesa "Dos veces", care i-a adus din nou impreuna intr-un studio de inregistrare pe doi dintre cei mai importanti reprezentanti ai muzicii latino din perioada actuala, relateaza…

- Nicole Cherry lanseaza anticipata melodie „Scrie-mi pe suflet”, insoțita de un videoclip emoționant in care artista face un anunț important. Nicole Cherry a dezvaluit inițial cateva secunde din piesa in cadrul unei campanii pe TikTok in urma cu o luna. Daca fanii artistei așteptau cu nerabdare piesa,…

- Piesa ”Wasted on you”, realizata impreuna cu Jade Shadi, propune o poveste de dragoste ce lasa in urma sa doar controverse. Jade Shadi este un proiect de muzica deep house inspirat din dragostea pentru libertate, dans și mișcare. In urma cu fix o saptamana a fost lansata și prima piesa Romanian House…

- Rapperul & producatorul canadian-indian Tesher și cantarețul si compozitorul Jason Derulo fac echipa pentru o noua versiune „Jalebi Baby”. „Scopul meu a fost intotdeauna sa aduc impreuna culturi diferite și sa creez muzica de care oricine sa se bucure, indiferent de limba sau de cultura”, a spus Tesher.…