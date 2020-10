Romanian Cyber Security Challenge, o nouă competiţie pentru tinerii cu abilităţi în domeniul securităţii cibernetice Prima editie a competitiei Romanian Cyber Security Challenge - RoCSC, ce urmareste sa descopere tinere talente in domeniul securitatii cibernetice, va fi organizata pe data de 24 noiembrie 2020, au anuntat organizatorii evenimentului. Noua competitie are loc pe fondul amanarii pentru anul 2021 a etapei finale a European Cyber Security Challenge 2020 (ECSC), programata initial sa aiba loc in luna noiembrie, la Viena, din cauza pandemiei de coronavirus. Potrivit organizatorilor Romanian Cyber Security Challenge - RoCSC, in cadrul competitiee pot participa tineri dornici sa isi demonstreze abilitatile,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

