Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 29 de ani, inginer in industria aeronautica, a sfarșit tragic pe „drumul morții”, E85, șosea cunoscuta pentru numeroase accidente cu victime. Barbatul se intorcea din București, unde iși petrecuse concediul alaturi de cațiva prieteni

- Parchetul Judecatoriei Sectorului 1 a inregistrat un dosar penal dupa un control al Casei de Asigurari de Sanatate (CASMB) la un centru medical din București. Suspiciunile sunt ca s-ar fi decontat fictiv servicii medicale pentru pacienți decedați, instituționalizați in azile de batrani și angajați ai…

- Toti angajatii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) si ai Caselor de Asigurari de Sanatate (CAS) judetene, a municipiului Bucuresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si a Autoritatii Judecatoresti vor protesta, luni, 10 iulie, prin intreruperea…

- Cele trei fregate ale Romaniei, Regele Ferdinand, Regina Maria și Marașești, vor fi menținute in funcțiune inca 10 sau 15 ani, dupa care vor fi inlocuite cu trei fregate noi, conform unui plan de achiziții care se elaboreaza la nivelul conducerii Forțelor Navale ale Romaniei. Chestiunea navelor de lupta…

- CITESTE SI MS anunta ca s-a finalizat evaluarea proiectelor pentru construirea si dotarea a 200 de Centru Comunitare Integrate in mediul rural si in zonele defavorizate 13:17 80 Budai anunta ca a discutat cu sindicalistii din Uniunea TESA din Sanatate, care picheteaza Ministerul Muncii: Am fost si voi…

- Aproximativ 40 de angajați au protestat in curtea Spitalului Județean de Urgența Piatra-Neamț joi, 15 iunie. In mare parte asistenți medicali, infirmieri, ingrijitoare, care au participat la acțiunea organizata de Sindicatul Solidaritatea Sanitara Neamț, conform calendarului național al Federației Solidaritatea…

- Clipe dificile pentru soțul Ilenei Stana Ionescu. Actorul de renume, care a interpretat zeci de roluri pe scena Teatrului Național din București, a fost internat la Spitalul de Urgența Floreasca, dupa un incident ce a avut loc in locuința sa. Afla in randurile de mai jos cu ce probleme de sanatate se…

- CARAȘ-SEVERIN – Pentru dascali reprezinta obiectul muncii, pentru guvernanți este obiectul pe care candva un dascal l-a pus in mana lor și cu care acum semneaza. Este mesajul pe care l-au transmis guvernanților cei aproximativ 200 de protestatari prezenți azi in centrul Reșiței prin pixurile pe care…