- Motivul cresterii pretului gazelor naturale il reprezinta o speculatie pe piata, facuta de Federatia Rusa, prin intermediul companiei Gazprom, a declarat, marți, ministrul Energiei, Virgil Popescu, care a dat asigurari ca in aceasta iarna nu vor fi probleme in ceea ce privește alimentarea cu gaze a…

- Romania iși propune sa devina independenta energetic in cel mult cinci ani Foto: wikipedia.org. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Autoritatile române îsi propun ca tara noastra sa devina independenta energetic în cel mult cinci ani. Acest obiectiv este de altfel…

- Investitiile Enel in Romania nu vor fi afectate de masurile luate de autoritati pentru protectia consumatorilor in aceasta iarna, iar supraimpozitarea producatorilor de energie va fi valabila doar pana in martie, a afirmat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu. El a participat la inaugurarea…

- Romania is set to increase its natural gas storage capacity to more than 4 billion cubic metres, from a current 3 billion, Energy Minister Virgil Popescu said on Tuesday, agerpres reports. He participated in the commissioning of a natural gas dehydration unit at the Bilciuresti storage facility,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a respins ipoteza unei crize a aprovizionarii cu gaze in Romania, spunand ca țara noastra are suficiente resurse pentru a acoperi consumul. In ceea ce privește creșterea prețului la gaze, care a provocat oprirea temporara a activitații combinatului de ingrașaminte…

- Romania are in plan cresterea capacitatii de inmagazinare a gazelor la peste 4 miliarde de metri cubi, de la 3 miliarde in prezent, a afirmat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu. El a participat la inaugurarea unei statii de uscare gaze la depozitul de la Bilciuresti, judetul Dambovita, alaturi…

- Nicolae Ciuca s-a aflat, marti, la prezentarea proiectului si receptia Statiei de Uscare Gaze Naturale – Grup 145, Bilciuresti, care contribuie la cresterea capacitatii de extractie in cadrul depozitului Bilciuresti, judetul Dambovita. Cu acest prilej el a afirmat ca asigurarea capacitatilor energetice…

- La finalul ultimelor negocieri PNL-PSD-UDMR, Marcel Ciolacu a declarat presei ca discuțiile vor continua, dar saptamana viitoare vom avea cu siguranța un guvern plin. „Saptamana viitoare, Romania va avea un Guvern, pentru ca este o obligație, romanii nu mai au rabdare. Toți cei din coaliție sunt de…