Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a exportat, in primele noua luni ale acestui an, 10,5 milioane tone metrice de cereale prin portul romanesc Constanta, de la Marea Neagra, a informat autoritatea portuara pentru Reuters, transmite AGERPRES . Comparativ, in primele opt luni din acest an au fost exportate 9,2 milioane de tone…

- Ajutoare de stat: Comisia aproba o schema de ajutoare in valoare de 24 de milioane EUR notificata de Romania pentru sprijinirea investițiilor in porturile maritime și interioare in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei. Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare in valoare de pana la…

- Instituția condusa de Ursula von der Leyen a aprobat o schema de ajutoare in valoare de 24 de milioane de euro „pentru sprijinirea investițiilor in porturile maritime și interioare in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei”, a transmis Comisia Europeana, vineri, 13 octombrie.„Romania a notificat…

- Comisia Europeana a aprobat schema de 24 milioane de euro notificata de Romania pentru sprijinirea investitiilor in porturile maritime si interioare in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei.

- Guvernul ar putea prelungi interdicția pentru importurile de cereale din Ucraina pe o perioada limitata, in funcție de planul de masuri pe care il prezinta Ucraina luni, au declarat pentru Economedia surse guvernamentale, scrie economedia.ro. Potrivit surselor, prelungirea interdicției ar putea fi pe…

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare solicita Guvernului sa interzica importul mai multor produse agroalimentare din Ucraina. Alianta pentru Agricultura si Cooperare a anuntat, sambata, printr-un comunicat de presa, ca solicita Guvernului Romaniei si partidelor din actuala majoritate parlamentara…

- ”Guvernul Romaniei asteapta din partea Ucrainei prezentarea Planului de Actiune cu privire la masurile eficiente de control al exportului pentru prevenirea denaturarii pietei cerealelor din tara noastra, masuri pe care s-a angajat ca le va prezenta pana la finalul zilei de luni, 18 septembrie 2023.…

- Deputatul PSD de Vrancea, Laurențiu Marin, a declarat ca acele cheltuieli facute de statul roman pentru susținerea Ucrainei, de la inceputul razboiului și pana in prezent, au fost recunoscute de Comisia Europeana. Acesta a aratat ca recunoașterea se datoreaza miniștrilor din Guvernul Romaniei care au…