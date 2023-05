Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Popescu se afla, miercuri, in Azerbaijan, la Baku. ”Astazi am avut o intalnire de lucru, la Baku, cu ministrul Economiei din Azerbaijan Mikayil Jabbarov. Am discutat despre directiile viitoare ale relatiilor bilaterale, despre intarirea cooperarii economice dintre tarile noastre. Am continuat…

- Operatorul pieții de energie electrica din Romania (OPCOM) urmeaza sa-și deschida o filiala in Republica Moldova pe care sa fie tranzacționata electricitate. Despre asta a anunțat ministrul Energiei, Victor Parlicov, dupa ce saptamana trecuta a efectuat o vizita la București.

- „Am avut astazi o intalnire de lucru cu unul dintre marii exploratori ai aviatiei, Bertrand Piccard, presedintele Fundatiei Solar Impulse, Ambasador ONU pentru mediu si consilier special al Comisiei Europene. Acesta a facut istorie navigand in jurul lumii fara escala intr-un balon, precum si la mansa…

- Iesirea ENEL de pe piata din Romania nu va genera probleme pentru clientii romani, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu. Intrebat ce se va intampla cu clienții ENEL, Virgil Popescu a spus ca ”nu cred ca vorbim de vreo problema, odata cu iesirea Enel de pe piata din Romania. Am primit o notificare…

- Noua formula de recalculare a pensiilor, care vizeaza 5 milioane de romani. Anunțul ministrului Muncii: Nici o pensie nu va scadea S-a decis noua formula de calcul a pensiilor. Ministrul Muncii a facut anunțul care vizeaza cinci milioane de romani. Marius -Constantin Budai, ministrul Muncii, a explicat…

- ”Romania, alaturi de statele UE, sustine Ucraina. Acesta a fost mesajul pe care l-am transmis omologului ucrainean German Galushchenko in cadrul pranzului de lucru, pe care l-am avut la Bruxelles, alaturi de colegii din Consiliul TTE”, a scris, miercuri, pe Facebook, Virgil Popescu. Ministrul Energiei…

- ”Am participat astazi la reuniunea Consiliului Energie organizata la Bruxelles, precum si la o serie de intalniri cu omologii din alte state membre. Reuniunea a inclus pe agenda dezbateri importante privind reforma pietei de energie electrica, pregatirea pentru iarna 2023-2024 si adoptarea unor acte…

- ”Eu sunt convins ca absolut toate companiile din Romania, vorbesc de cele care au facut profitul acela excesiv in anul 2022 si daca vor face si in anul 2023 vor plati acea taxa. Haideti sa asteptam luna iunie. Eu spun ca toate companiile, sunt convins ca vor plati acea taxa”, a spus ministurl Energiei. Despre…