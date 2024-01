Romania se unește cu Bulgaria și Grecia pentru proiecte energetice regionale, fiind vizate investițiile in centralele eoliene offshore și in hidrogen, anunța Ministerul Energiei. Potrivit acestuia, Romania este interesata inclusiv de proiecte eoliene in Marea Egee. Mai mult, ministrul energiei Sebastian Burduja crede ca Romania este "lider in sectorul energetic din Europa Centrala și de Sud-Est".