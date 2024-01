Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de handbal masculin a Romaniei a caștigat ultimul meci de pregatire dinaintea Campionatului European, scor 29-19 in fața Bosniei. Campionatul European de handbal masculin este programat intre 10 și 28 ianuarie 2024, in Germania.Romania face parte din grupa B la Campionatul European de handbal…

- Naționala de handbal masculin a Romaniei infrunta Argentina in al doilea meci de pregatire al turneului „Yellow Cup”, organizat la Winterthur, in Elveția. Partida este programata astazi, de la ora 18:45, netelevizata in Romania și liveSCORE pe GSP.ro. Campionatul European de handbal masculin este programat…

- Reprezentativa tarii gazda s-a impus cu 37-31 (15-11), dupa un meci in care ambele echipe au rulat intregul lot si au testat diferite formule de joc. Romania va ma intalni in cadrul turneului reprezentativele Argentinei (vineri, ora 18.45) si Bosniei-Hertegovina (sambata, ora 15). Nationala masculina…

- Naționala masculina de handbal a Romaniei se testeaza la un turneu in Elveția, urmand apoi sa debuteze la Campionatul European pe 12 ianuarie in compania Austriei. Naționala masculina de handbal a Romaniei debuteaza astazi la turneul elvețian „Yellow Cup", competiție care se desfașoara in localitatea…

- Romania și Grecia se infrunta in primul meci de la „Trofeul Carpați 2023”. Partida, programata la ora 17:30, va fi liveSCORE pe GSP.ro și televizata pe Pro Arena. LIVE. Romania - Grecia 0-0 Naționala de handbal masculin a Romaniei face ultimele retușuri inaintea Campionatului European, competiție programata…

- Nationala de handbal feminin a Frantei este prima semifinalista a Campionatului Mondial, dupa ce a invins marti, in primul sfert de finala, reprezentativa Cehiei, scor 33-22 (18-16). Romania a incheiat CM pe locul 12.Cehia, antrenata de Bent Dahl de la SCM Ramnicu Valcea, va juca pentru clasarea…

- Forumul CinemaHora va aduna la Chișinau, pentru prima oara, in jur de 70 de reprezentanți ai cinematografiei naționale și internaționale, cineaști independenți, producatori, reprezentanți ai fondurilor de film, ai asociațiilor cinematografice din Republica Moldova, dar și din țari precum Romania, Ucraina,…

- Nationala feminina de handbal debuteaza miercuri in preliminariile Campionatului European. Meciul dintre Romania si Bosnia-Hertegovina va avea loc de la ora 17.30, in Sala Sporturilor din Mioveni. Antrenorul nationalei Romaniei, Florentin Pera, considera ca echipa noastra porneste ca favorita in confruntarea…