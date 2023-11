Stiri pe aceeasi tema

- In contextul Declaratiei Consiliul Nord Atlantic privind raspunsul Aliat referitor la retragerea Rusiei din Tratatul privind Fortele Armate Conventionale din Europa TCFE , prezentata marti, 7 noiembrie 2023, Romania va suspenda, impreuna cu Aliatii care sunt state parti la TCFE, operationalizarea Tratatului…

- Statele membre NATO au condamnat astazi decizia Rusiei de a se retrage din Tratatul privind fortele armate conventionale - CFE din Europa, un tratat-cheie, care limita unele categorii de arme conventionale, relateaza Reuters.

- Declarațiile premierului Marcel Ciolacu din interviul acordat agenției Bloomberg au fost relatate amplu in presa rusa, dar și in cea ucrainena. Agenția rusa RIA Novosti noteaza ca premierul roman face declarații șocante despre Vladimir Putin.Primul ministru al Romaniei, Marcel Ciolacu, afirma ca…

- Prețurile inainte de impozitare ale energiei electrice și ale gazelor naturale au crescut vertiginos dupa invazia pe scara larga a Rusiei in Ucraina, dar acum sunt in scadere. Deși ușor mai mari decat in a doua jumatate a anului 2022, prețurile finale pentru clienți, inclusiv taxele, au atins varful…

- Alexandru Rafila a anunțat marți ca trendul infectarilor COVID-19 din actualul val este deja descrescator, iar introducerea restricțiilor nu este luata in calcul in acest moment, insa purtarea maștii „este o recomandare”.„Inca se inregistreaza destul de multe cazuri comparativ cu acum cateva luni.Cred…

- Editorial semnat de Ambasadoarea SUA Kathleen KavalecRazboiul brutal al Rusiei impotriva Ucrainei a zdruncinat pacea in Europa, a facut mii de victime și a intrerupt aprovizionarea cu alimente esențiale din Ucraina catre restul lumii. Spre marele sau merit, Romania, in colaborare cu Statele Unite,…

- Adoptarea Strategiei de Securitate a Marii Negre in Congresul SUA reprezinta „o veste buna pentru Romania”, este de parerea generalul american in rezerva Ben Hodges, fost comandant al trupelor SUA in Europa. O astfel de strategie obliga, practic, guvernul american sa puna la punct o strategie ampla…